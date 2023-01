L'allenatore dell'ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida con lo Spezia, pareggiata in rimonta 2-2:"Quando sei nel recupero la sofferenza è tanta. Se valuto la gara dico che perderla non sarebbe stata la partita che è stata"."Indubbiamente. Lo spirito di chi ci credeva si è visto. Se valuto i gol del primo tempo e valuto la partita sono soddisfatto di come ha condotto la gara, anchepoi abbiamo avuto opportunità per raddrizzare la gara e invece siamo usciti sul 2-0 Spezia, che non rispecchiava la partita. Alcune cose ci stanno impedendo di svoltare le partite, ma nel finale ci ha pensato Pasalic per fortuna"."È il terzo anno che è in Serie A, mi sembra cresciuto specie in avanti, con buon valori. Si giocherà le sue carte migliori, è stata fuori fino ad ora per la lotta salvezza"."Mario ha una presenza in area che in pochi hanno da noi. Nel primo tempo abbiamo attaccato a lungo, da sinistra sono partite cose pericolose. A volte fai fatica a partire con lui attaccante, perché ha caratteristiche da centrocampista, ma quando domini e giochi in area avversaria è tra i più decisivi"."Contusione forte al ginocchio, sta male e ci auguriamo sia solo quello. Non sembra interessato il ginocchio o il muscolo"."Per me ha funzionato tutto, tranne il gol. Abbiamo occupato bene il campo, il secondo gol ci ha visti fragili, ma abbiamo concesso pochissimo e attaccato con qualità, abbiamo tirato molto ma male. Così anche nel secondo tempo, globalmente l'azione è sempre stata preparata bene e non siamo stati così capaci"."Non lo so, vedremo domani. Domani faremo una amichevole per testare alcuni, non so se Demiral sarà disponibile. Il primo allenamento l'ha fatto lunedì, deve entrare in condizione".