L'allenatore dell'" Vittoria importante, ci voleva la vittoria in casa, abbiamo fatto bene fuori, una bella partita con il Milan e questa è un bella vittoria"."Vedremo domani, sembra un piccolo stiramento, è troppo presto però, riporto quello che mi hanno detto, può stare fermo 2/3 settimane"."Lui è un centrocampista ma bisogna lasciargli la possibilità di inserimento, ha questa capacità di tiro e di inserimento. Le difficoltà che aveva Ederson mi hanno portato a metterlo più avanti. Se serve sa coprire, ha molta potenza, visione"."Credo che nel primo tempo loro andavano più forti di noi e giocavano meglio, tutte le seconde palle non le abbiamo recuperate. Poi nell'andare della partita abbiamo migliorato il rendimento. Rotazioni? Abbiamo ruotato in mezzo tra Ederson e Koopmeiners e Pasalic, poi una volta entrato Lookman siamo stai più definiti".ILICIC - "Lo metto sul podio sicuramente, il problema è che è troppi anni che alleno. Difficile fare una classifica, ci ha fatti vivere momenti straordinari, questi giocatori non dovrebbero mai smettere, invecchiare. Per lui inizia un'altra vita, l'importante è che stia bene fisicamente e con la testa".In conferenza stampa, il tecnico ha poi aggiunto il suo punto di vista sul mercato e non solo."Sono contento che è finito perché. Ora il mercato è chiuso, siamo questi. Queste sono situazioni sulle quali faccio le scelte. La società non mi ha fatto un regalo a lasciarmi tanti giocatori: qua scoppia un casino ogni volta che uno non gioca. Se lo fanno gli avversari a mettere zizzania è una cosa, fatto localmente è una cosa difficile da accettare."sceglierò vedendo quali sono i giocatori che vanno più forte. È una rosa eccessiva, ma non c’è stata possibilità da parte della società di vendere. Poi parleranno quelli che hanno fatto il mercato e vi diranno che non c'erano possibilità. Comunque lo spogliatoio dell'Atalanta negli ultimi sei anni è stato fantastico, niente a che vedere negli anni precedenti. Ed è assolutamente un insulto per l'allenatore continuare a mettere 2 persone su 200 sopra le altre. Si parla del carattere, ma l’allenatore fa giocare chi va più forte, su questo fa le scelte".