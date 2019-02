Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Torino, contro i granata: "Ci aspetta un'altra partita importante, contro una diretta concorrente, come già accaduto sabato scorso contro il Milan e come capiterà contro Fiorentina e Sampdoria". Domani il Torino sarà privo di Rincon, squalificato: "La rosa dei granata, per quanto lui sia bravo, è attrezzata per sostituirlo. Non sarà un’assenza a fare la differenza. Il Torino si gioca le sue carte, dopo un ottimo risultato ottenuto a Napoli. Se noi vinciamo per loro diventa molto complicato, loro vincendo possono raggiungerci. Sembra una gara a eliminazione diretta. Nessun bunker, se la giocheranno”.



Inevitabile tornare alla sfida contro il Milan, della scorsa settimana: “Dobbiamo accettare la sconfitta, dopo averla rivista bene. Gli episodi hanno pesato, il vantaggio loro di Calhanoglu ci ha tagliato un po' le gambe, rendendoci le cose troppo difficili: nel secondo tempo comunque abbiamo continuato a spingere. Ripartiamo dal Torino, poi mercoledì penseremo alla semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina”. C'è il rischio di pensare già alla Coppa Italia? “Non è giusto dire che non ci pensiamo, perché le semifinali sono in due tappe. In campionato si ha più tempo per rimediare a un eventuale passo falso, ma per me contro il Torino è uno scontro importante. Possiamo mettere un fosso tra noi e una diretta concorrente. Abbiamo qualche alternativa in più in difesa, vedi Djimsiti che giocherà sicuramente perché in Coppa Italia è squalificato come Freuler - spiega Gasperini - Il campionato è ancora lungo, non si può pensare di vincere sempre. Questa squadra sta facendo il suo dovere egregiamente, non deve andare giù di morale ma imparare a essere più forte degli episodi. Negli ultimi mesi non era mai successo di demoralizzarsi".



Si parla del 'Papu' Gomez, alle prese con alcuni problemi fisici: "Ha un fastidio al flessore sinistro che gli impedisce di scattare e di allenarsi per tutta la settimana. Vedremo oggi pomeriggio, ma non è stata per lui una buona settimana: non mi sembra in condizione di giocare, al massimo andrà in panchina”. Oltre a lui non ci sarà de Roon, squalificato: "Può giocare Pasalic, ma anche altri. Valuterò nella rifinitura, abbiamo più soluzioni”.