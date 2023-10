, allenatore dell', ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Europa League con lo Sturm Graz: "Sono temibili perché sono primi in classifica, in vantaggio sul Salisburgo. Lo Sturm Graz sta facendo bene anche in Europa, sarà una gara importante. Ci vorrà un'Atalanta adeguata, queste sono gare equilibrate che possono diventare complicate".- "Quando giochi un girone così compresso con tre squadre molto vicine in classifica ogni gara è importante. La vittoria di Lisbona ci permette di avere un piccolo vantaggio, ma credo la qualificazione si deciderà nelle ultime due gare".- "Sì, dovrebbe giocare".- "Lo aspettiamo, ci farà piacere rivederlo".- "Noi non siamo mai stati troppo giù, da inizio stagione facciamo il nostro percorso. L'inizio di stagione è stato soddisfacente ma è chiaro che ogni volta è un esame e si riazzera tutto".- "Non ci sono solo io, qui c'è un gruppo di giocatori che da anni rappresentano il nucleo di questo spogliatoio, non sono nemmeno così d'accordo quando dice che gli allenamenti sono duri e furiosi, anche perché giochiamo ogni tre giorni. Non è mai morto nessuno, son tutti ragazzi che continuano a giocare e a divertirsi".- "Correte davvero molto... Quest'anno in Europa League ci sono squadre molto quotate, poi bisognerà vedere chi scenderà dalla Champions. Per noi è sempre una esperienza giocare in Europa, ti dà molto sul piano del gioco, della mentalità e del ritmo. Per noi giocare le coppe è sempre fondamentale e il nostro obiettivo è andare il più avanti possibile".