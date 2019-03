Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria: "Domani avremo un altro scontro diretto a cui arriviamo con un piccolo vantaggio alla vigilia: domani sarà quasi una gara a eliminazione, ma è ancora presto per i verdetti. Siamo ancora tutte attaccate in classifica, potremo fare il punto dopo la partita col Chievo, durante la sosta per le nazionali. Con la Samp ci è capitato di fare delle buone gare uscendo con una sconfitta, di sicuro è una squadra competitiva con cui è sempre stato necessario battagliare. Formazione? In questo momento ci siamo tutti, manca solo Toloi che ha una tendinopatia e speriamo di recuperarlo per la prossima settimana. Castagne, Gosens e Hateboer ci danno un’ampia possibilità di scelta sulle corsie, stesso discorso a centrocampo per Pasalic. Domani in porta gioca Gollini, ma va detto che non ho mai cambiato il portiere da un giorno all'altro, al limite li ho alternati in caso di tre partite in una settimana. Ho sempre concesso a lui o a Berisha periodi abbastanza lunghi".