Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce, sottolinea quanto sia importante rialzarsi dopo la beffa in Champions davanti alla rinnovata Curva Nord nel nuovo Gewiss Stadium: “La squadra è cresciuta e ha fatto bene, sarà importante domani chiudere questa fase molto intensa e dobbiamo giocare per avere una grande possibilità per noi di mettere un punto in questo periodo”.



IL BILANCIO PRIMA DELLA SOSTA- “Il bilancio lo faccio domani dopo la gara col Lecce, finora quella negativa è stata a Zagabria, il resto ottimo e se domani vinciamo è un bilancio eccellente”.



SHAKHTAR- “La gara contro lo Shakthar è stata la partita di maggior livello giocata dall’Atalanta quest’anno. La Champions ci deve dare una consapevolezza e una crescita importante, da Zagabria l’Atalanta ha acquisito qualcosa di più e di meglio. Un peccato aver perso così, ma ha mascherato una prestazione di alto livello, siamo stati competitivi e da queste gare ci possiamo portare degli accorgimenti, così come successo dopo l’Europa League”.



SQUADRA CONSOLIDATA- "Siamo partiti da una squadra consolidata, è andato via solo Mancini, sono arrivati Malinovskyi e Muriel, li stiamo inserendo gradatamente. Quando cambi volto ci vuole più tempo, è un problema per gli allenatori e noi non l’abbiamo avuto. Forse per me è la prima stagione che gioco nella stessa squadra già formata".



GIOCARE IN CASA-“Finalmente giochiamo in casa, non devo più prendere pullman! Storicamente, per quanto l’Atalanta abbia fatto bene in trasferta, qualunque squadra fa più punti fuori. Il fattore campo ha un suo peso, difficile chiedersi quanti punti avremmo se avessimo giocato a Bergamo finora. La gente ci ha sempre seguito, ma io preferisco giocare a Bergamo, anche per gli avversari cambia giocare in campo neutro o in casa dell’avversaria. Sono tante settimane che partiamo il giorno prima, a volte di notte, con poco tempo di giocare la partita successiva perché bisogna ripartire…Non abbiamo mai messo alibi ed è andata sempre benissimo ma giochiamo a Bergamo che è meglio.



KJAER- "Oggi ho intenzione di far giocare Kjaer perché ha bisogno di giocare, a Roma ha fatto molto bene, però ho ancora un giorno, domani vediamo…”.



LECCE- “Io non dico che cambio tre o quattro giocatori ogni volta, domani è una partita importantissima e deciderò chi far giocare, abbiamo la possibilità di arrivare alla sosta con una striscia di risultati difficilmente pensabili. Domani va presa con le molle, se loro avranno entusiasmo noi ne avremo dieci volte di più. Una partita di Serie A equilibrata, quest’anno le neopromosse sono terribili, sono tutte squadre di livello e noi dobbiamo essere l’Atalanta più avvelenata possibile. Io mi aspetto sempre l’avversario peggiore possibile. Conosciamo il valore di tutti”.



IL PAPU E I RIGORI- “Il Papu ha fatto una grande partita, sta benissimo, mi sembra che stia sempre meglio, è determinante. Il rigorista? Riparte il toto…Obuettivamente non era un grande rigore, solo che l’abbiamo sbagliato. Malinovskyi è un rigorista, Ilicic aveva avuto una buona percentuale, abbiamo avuto grandi difficoltà nei rigori nel corso degli anni”.



MALINOVSKYI- “E’ un calciatore di valore ma stiamo esagerando, c’è una spinta troppo eccessiva. Ilicic è un giocatore fondamentale per noi, ha delle caratteristiche insostituibili, non c’è un’alternativa a lui, npn può essere Malinovskyi o Muriel. Ognuno è libero di pensarla come vuole, io non vado a toccare né Ilicic, né il Papu, né Zapata per Malinovskyi”.



GEWISS STADIUM- “Lo stadio è un bell’impatto, oggi andiamo a fare la rifinitura là. Rimane un’opera della città, anche architettonicamente bello”.