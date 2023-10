Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della gara con lo Sporting Lisbona, domani alle 18.45 italiane allo stadio José Alvalade di Lisbona: "La Juve è una bella squadra, con tutto il rispetto per lo Sporting, diciamo che quella di domani è una partita molto simile come livello di difficoltà, ma non è mai possibile firmare per un pareggio, si studiano sempre le partite, giocando e facendo meglio delle nostre possibilità, sono partite che difficilmente finiscono in pareggio".



SPORTING- "L’Europa League è una manifestazione diversa rispetto al campionato, dove hai comunque più margini di recupero, è un campionato a sei giornate, mentre in Europa League non hai margini. Sulla carta lo Sporting è stata indicata come la squadra favorita, speriamo domani di misurarci al meglio sul campo. Lo Sporting è una squadra organizzata in più reparti, ha capacità offensiva, giocatori rapidi.

Siamo due squadre che fanno dell’organizzazione della squadra la loro parte forte" .



SCAMACCA- "Scamacca ha superato i suoi problemi muscolari e si è allenato bene, è disponibile, può giocare dall'inizio o entrare a gara in corso".