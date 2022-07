Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto a Sky Sport: "Contento del mercato? Demiral era già qui l'anno scorso, dei nuovi è arrivato Ederson. Sono molto contento del suo arrivo, ma il mercato è appena iniziato. Pinamonti? Domani si allena con noi? (ride, ndr). Bernardeschi mi sarebbe piaciuto? Per il primo anno ci sono giocatori a scadenza di contratto che nonostante ciò hanno difficoltà a trovare squadra, anche se hanno grande valore. Bernardeschi è un Nazionale, ma anche Belotti, Dybala... E' una anomalia del nostro calcio. Penso che molto sia dovuto agli esuberi che ci sono in rosa per molte squadre e l'obbligo di avere numeri limitati, soprattutto per gli stranieri. E questo crea qualche problema alle squadre e anche a questi calciatori, che in altri tempi avrebbero trovato subito squadra".