Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, impegnato a far integrare gli ultimi arrivati e a preparare le gare in Coppa e in campionato, ha in realtà un solo un pensiero in testa: “I tre punti col Frosinone, anche vincere solo 1-0 soffrendo mi va bene”, commenta sorridendo. A poco più di ventiquattro ore dalla prima uscita in casa della sua nuova Atalanta, il Gasp non dà niente per scontato, proprio come l’anno scorso: “Iniziamo a giocare, inizia il campionato, è sempre un’incognita la prima partita e io vorrei sfatare gli inizi negativi degli ultimi due anni. Noi speravamo di arrivare a questo punto dovendo giocare anche il terzo preliminare ma dobbiamo mantenere la giusta concentrazione e approfittare di tutte le occasioni, sarebbe una bella spinta vincere anche per giovedì contro il Copenaghen. In questo momento però penso solo al Frosinone, a prescindere dalla qualificazione, noi dobbiamo fare leva sul fatto che la prima di campionato giochiamo in casa ma contro una neo promossa che vuole fare subito bella figura non sarà facile, noi dobbiamo giocare bene con qualità ma non partiamo dalla presunzione di vincere le partite prima di giocarle, sta a noi fare una buona gara con le nostre caratteristiche”.



CONCORRENTI- “Il campionato è molto equilibrato, la Dea deve sperare che una delle sei squadre più forti della Serie A di quest’anno sbagli qualcosa, ma da parte di tutte c’è stata l’intenzione di rafforzarsi e puntare in alto. Bisogna guardare i numeri, il campionato italiano è molto competitivo. Per me è positivo che il mercato sia finito prima del campionato, adesso il prossimo step è farlo finire ancora prima. Higuain e Caldara al Milan sono stati bei grandi colpi, ma anche il Frosinone che affrontiamo lunedì sera. Comunque ad agosto sono tutti felici e soddisfatti, bisogna vedere poi sul campo”.



FORMAZIONE- “Il nostro attacco oggi è formato da Papu Gomez, Cornelius, Barrow, Zapata e su questo ci giochiamo i 90’ cercando di fare bene subito. Chi tra Barrow e Zapata? Fino a domani non decido. Domani in porta gioca Gollini, ma non sarà così per tutto il campionato: ho pescato il bussolotto con il suo nome quindi gioca lui. Come attacco siamo tornati a tre anni fa con tanti centravanti e tre punte, ma anche la difesa è buona, danno tutti il massimo. Ilicic è una grande perdita, soprattutto adesso, per la Coppa, è dura per noi ma sono veramente dispiaciuto e la cosa più importante è che si riprenda, ora è ancora in ospedale. Rigoni non è ancora pronto per domani? Ma in realtà non l’ho ancora visto, è in Russia in questo momento”.