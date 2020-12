ha parlato alla vigilia della gara contro, in programma alle 18.55 all'Amsterdam Arena. Così ha risposto in conferenza stampa da remoto alle domande dei giornalisti: “per la stagione. Con tanti milioni di voti, per una società come la nostra che non ha vinto nulla, è un riconoscimento storico e prestigioso chema l’Atalanta ha comunque un piede in Europa League e questo è certo.la stagione e capire come preparare gli impegni nel modo migliore. Poi cercheremo di fare un'altra stagione importante".Il clima?Non è mai stato un problema nostro affrontare partite in modo coinvolto e compatto, lo facciamo sempre".piuttosto che non giocare per niente, ma il campo era in condizioni tali per cui è stato meglio non disputare la partita, c'eraE' stata una partita così anche all'andata,anche in una situazione di difficoltà, contro una squadra veloce come l'Ajax abbiamo buone opportunità di riproporci così anche domani".“Sarà difficile finire zero a zero, la qualità dei giocatori offensivi è sempre molto alta,ma la qualificazione passerà sulla possibilità nostra dialtrimenti sarà difficile superare il turno”.“Due risultati sono un piccolo vantaggio ma non possiamo avere il pensiero di difendere durante la gara,dobbiamo fare gol perché uno 0-0 in Champions è veramente difficile”.“Una tragedia, Bergamo ha pagato per primo in Europa, poi abbiamo visto cosa ha rappresentato questa pandemia, adesso paradossalmente la situazione è molto migliore rispetto ad altre zone d’Italia e d’Europa mae vivere momenti così entusiasmanti per la società senza tifosisarebbe stata una festa per quello che era lo spirito nostro, con la soddisfazione di portare Bergamo in giro per l’Europa e anche per questo"Rispetto alla gara dell'andata avremo Marten in campo, poi il fattore campo senza pubblico incide meno,che alla fine possa rispecchiare la partita dell’andata".