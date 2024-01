Atalanta, Gasperini: dagli insulti dei milanisti al bagno di folla a Zingonia

In soli tre giorni il tecnico dell'Atalanta mister Gasperini è stato bersaglio, tra l'Olimpico di Roma e la Curva Sud di San Siro, di cori denigratori e insulti per buona parte della partita. Il contrario di ciò che è avvenuto a Zingonia in piena notte, col pullman dell'Atalanta che dopo l'impresa di aver eliminato il Milan dalla Coppa Italia è stato scortato dai 2.249 nerazzurri fino ai cancelli del Centro Bortolotti.



Qui l'allenatore, espulso e infuriato per un rigore non concesso nel contrasto de Roon-Gabbia, è stato consolato dai bergamaschi: protagonista di un bagno di folla tra applausi, incitamenti e il coro “Gasperini salta con la curva”.