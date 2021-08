"Il Tribunale Nazionale Antidoping ha fissato l'udienza nei confronti del sig. Gian Piero Gasperini, tesserato FIGC, per il giorno 27 settembre 2021 alle ore 14.15": è il comunicato diramato oggi da Nado Italia. L'allenatore dell'Atalanta era stato infatti deferito ad aprile con le seguenti motivazioni: "Ha insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l'intero sistema antidoping". L'episodio risale al 7 febbraio, al Centro Bortolotti di Zingonia.



A maggio, nel corso della prima udienza, il procedimento era stato dichiarato irritualmente instaurato con restituzione degli atti alla Procura Nazionale Antidoping, consentendo a Gasperini (l'accusa chiedeva 20 giorni di stop), che aveva rifiutato il patteggiamento di 10 giorni, di poter essere in panchina alla finale di Coppa Italia. Ora, la riformulazione dell'accusa (allora era per 'condotta offensiva') e la nuova udienza il 27 del prossimo mese.