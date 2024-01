Atalanta, Gasperini: 'De Ketelaere? Mai stato un problema, uno come lui si adatta sempre'

Gian Piero Gasperini è soddisfatto della vittoria dell'Atalanta, che con il 3-1 al Sassuolo si è qualificata ai quarti di Coppa Italia dove affronterà il Milan: "In questa competizione ci sono stati risultati clamorosi, abbiamo avuto l'approccio giusto alla partita".



HIEN - "E' appena arrivato, da domani inizieremo a inserirlo".



PALOMINO - "Sono contento del suo ritorno dopo un lungo infortunio; ha fatto pochi allenamenti, ma volevo dargli un po' di morale".



TOLOI - "Spero torni la prossima settimana, piano piano stiamo recuperando gli infortunati. Rimangono fuori Hateboer e Touré, ma rispetto a qualche settimana fa stiamo meglio".



MILAN - "La formula della Coppa Italia è un po' sbilanciata, andare a vincere con Inter e Milan non è semplice. Se si vincono due partite qui si va dritti in semifinale; conosciamo le difficoltà, ma vogliamo passare il turno".



DE KETELAERE - "Non è mai stato un problema, i giocatori di qualità si adattano sempre bene. Ha una condizione migliore, più confidenza e questo è un segnale positivo".