Gian Piero Gasperini ha parlato Radio Rai dopo la sconfitta della sua Atalanta contro il Genoa: "C'è la sensazione di non aver fatto il meglio per vincere la partita, qualche situazione è stata sfortunata, ma in alcune ci abbiamo messo del nostro. Peccato, era una bella opportunità, ma evidentemente non abbiamo ancora la forza per giocare a questi livelli. A sprazzi avevamo la partita in mano, anche sull'uno a uno, poi ci sono stati episodi come il rigore sbagliato che potevano cambiare la partita. Della zona Europa parlano tutti perché ci sono tante squadre in pochi punti, ma con questo andamento altalenante sarà difficile competere. Avremo la Juventus, poi sabato il Sassuolo, chiudiamo il girone d'andata e lì potremo tirare le somme".