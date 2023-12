Il tecnico dell'Atalanta,, dopo la sconfitta amara contro il Bologna, ha parlato a Sky Sport: "Questo è il calcio, succede. Dispiace, abbiamo fatto la nostra partita e avuto diverse occasioni senza concretizzarle. Questo è il momento del Bologna, siamo perdenti nelle palle inattive e nel gioco aereo siamo penalizzati. Ferguson ha saltato troppo pulito e da vicino, non è la prima volta. Dovremmo vincerle noi queste partite, ma poi alla fine abbiamo perso parecchi punti"."Abbiamo tutti ragazzi abituati a realizzare, ci sono poi giornate così. Abbiamo fatto un'ottima gara, guardiamo il lato positivo di aver fatto una prestazione di livello. Dispiace ancora di più per questo"."Gioca sempre con il possesso palla, alza i difensori centrali e cerca di creare superiorità numerica. Non è facile giocare contro questo Bologna, hanno spesso il gioco in mano ma siamo stati bravi a toglierglielo. Abbiamo costruito la partita per vincerla ma abbiamo perso su un calcio piazzato. Abbiamo giocato un buon calcio contro un Bologna che spesso non fa giocare bene gli avversari"."Le squadre che sono in vetta alla classifica hanno una capacità nel gioco aereo che quanto le gare non si sbloccano riescono a risolverle così. Noi in un momento eravamo bravi in questo ma adesso siamo perdenti. Vogliamo capovolgere questa cosa"."È stata un'esigenza. Kolasinac stava soffrendo tanto fisicamente, anche se giocherebbe anche con una gamba. Ma c'erano comunque i presupposti per vincere la partita".