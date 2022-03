, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen:L'andata? Una gara molto bella, con due squadre che hanno giocato un'ottima gara. Poi è vero che siamo passati da un potenziale risultato migliore ad avere preso il gol del 3-2, da Muriel al resto. Questa è l'Europa, ti dà la dimostrazione di come le squadre siano tutte pericolose. Noi dobbiamo dimenticare la gara dell'andata, sapere di avere un piccolo vantaggio dovuto ai risultati"."A dir la verità Ruslan ha fatto una stagione davvero importante, questa è stata un po' più travagliata, forse per qualche infortunio all'inizio. Adesso ha dei momenti in cui è nella situazione migliore, diventa determinante. Quando riesce a ripulire il suo gioco, con il tiro che ha, diventa importante. È un giocatore che abbiamo adattato in quel ruolo, spesso diventando determinante. Noi ci auguriamo che in questo finale sia al meglio possibile, ne abbiamo bisogno"."Sta recuperando bene, ci auguriamo che il suo rientro sia vicino. Vedremo ad aprile, speriamo sia plausibile. Dovrà superare degli step di gioco, ora si sta allenando bene individualmente e in palestra, poi si vedrà come potrà giocare a calcio. Abbiamo molta più fiducia per cui giochi ad aprile, nell'ultimo mese e mezzo speriamo di averlo"."Ha fatto effetto, ma Josip è sempre stato a Zingonia. C'è stata questa foto perché voi non avete accesso in questo momento, se non quando ci sono le Coppe. Ilicic è sempre stato vicino alla squadra, viene tutti i giorni. Non è che è una cosa diversa rispetto alle settimane indietro"."Ha perso due giovani molto forti e interessanti, senza ipocrisia sono molto dispiaciuto per l'infortunio di Wirtz. Anche quello di Frimpong, ma è meno importante. Per Wirtz è un infortunio grave, per un ragazzo giovane e che abbiamo potuto apprezzare come un ottimo talento. Quando questi giocatori hanno questo tipo di infortuni rimangono fuori dei mesi. È una cosa brutta".