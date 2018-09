"Quando non raggiungi un obiettivo, c'è sempre delusione. Siamo usciti dall'Europa ai calci di rigore, senza perdere e giocando tante partite nel migliore dei modi. Il rammarico è non aver fatto gol. Ma il calcio è anche fatto di queste cose, ripartiamo dalla partita di Roma… domani sarà tosta”. A parlare è il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari di domani sera. “Adesso ci buttiamo sul campionato, per lavare via la delusione bisogna reagire”.



"Abbiamo qualche acciacco, Toloi e Palomino non ci saranno certamente. Ilicic, invece, avrà ancora bisogno di circa due settimane per recuperare. I 120 minuti di giovedì scorso hanno lasciato il segno, Castagne ha dei punti di sutura in testa per esempio” spiega Gasperini, facendo riferimento all’eliminazione in Europa League per mano del Copenaghen. Una vera e propria delusione per i nerazzurri: “Siamo usciti ai calci di rigore, senza perdere mai una gara e giocando bene. Resta però il rammarico di non avere fatto gol, ma questo è il calcio. Se non siamo riusciti a passare è perché non siamo stati abbastanza bravi".



All’ Atleti Azzurri d’Italia arriva il Cagliari, il campionato servirà alla Dea per ripartire: “Affrontiamo una buona squadra, nel contesto di un campionato equilibrato. Non dobbiamo avere la presunzione di pensare che tutto dipenda da noi, ma del resto non è mai stato il nostro modo di fare – spiega Gasperini – i rossoblù l’anno scorso ci hanno portato via tutti i punti. In difesa giocheranno Mancini, Djimsiti e Masiello. Rigoni? Con la Roma ha fatto benissimo, è stato devastante. Ma come tutti, magari, non ha ancora i novanta minuti…”.