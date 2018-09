Trasferta a Firenze per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il tecnico bergamasco ha presentato la sfida in conferenza stampa: "La Fiorentina è una squadra di valore, il suo valore è determinato dalle sue prestazioni, dal collettivo. Preferirei giocarmela in casa perchè il fattore campo è sempre importante, ma abbiamo dimostrato personalità anche in trasferta".



Inevitabile parlare degli indisponibili per la partita del Franchi: "Restano fuori dai convocati solo Masiello e Reca - ha spiegato Gasperini - Ilicic è da riportare alla migliore condizione, finora non ci siamo evidentemente ancora riusciti. Ci muoveremo in un altro modo, con un altro tipo di preparazione: Milan a parte, contro Spal e Torino ci è stato più di peso che di aiuto".



L'Atalanta è pronta per tornale alla vittoria, secondo il suo tecnico: "Abbiamo perso dei punti, è vero, ma contro Spal e Cagliari. Sicuramente non con Milan e Torino... adesso affrontiamo una squadra forte, sarà un test utile per misurare la condizione, oltre che la nostra forza. Il nostro è un gruppo che va consolidandosi, contro il Torino ho rivisto la nostra voglia di vincere...".