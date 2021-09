Il tecnico dell'Atalanta Gian Pieroha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera al 'Gewiss Stadium' di Bergamo contro lo, valida per la seconda giornata del Girone F di- "Quella di domani è una gara importante ma non decisiva. Il nostro è un girone molto equilibrato, lo Young Boys ha battuto il Manchester United e lo rende ancora molto più complicato. Le partite decisive arriveranno più avanti. Il fattore campo, se si riesce a sfruttare, ti dà delle possibilità in più ai fini del girone. Questo credo che sia un gruppo dove devi cercare di fare punti ovunque, non ci sono partite scontate".- "Oggi faremo un provino definitivo, quello che ha fatto negli ultimi giorni presuppone che domani possa tornare in panchina ed essere disponibile".- "Si tratta di una squadra ben organizzata, che si fa apprezzare come organizzazione. Ha sempre giocato con lo stesso modulo di gioco ma contro il Manchester United ha cambiato. Credo che nelle ultime dieci partite ne abbia vinte nove e pareggiata una, attacca con tutti gli elementi. Domani dobbiamo fare una prestazione importante e fondamentale per portare a casa i tre punti".- "I tempi di recupero tra una gara e l'altra non sono scientifici, a Salerno abbiamo giocato dopo quattro giorni e siamo stati più in difficoltà che poi contro il Sassuolo dove abbiamo giocato dopo tre giorni. Recuperare dopo quattro giorni è possibile, abbastanza agevole. Le energie nervose invece sono imprevedibili, da soggetto a soggetto. Qui abbiamo il vantaggio di giocare una partita di Champions: non ci sono grandi problemi dal punto di vista nervoso, perché sono gare di prestigio".- "C'è stata una sentenza, parla quella. Io non ho altro da aggiungere, è equa e giusta ma spero sia finita adesso".- "I tifosi sono una componente fondamentale dello sport e dello spettacolo, nel calcio. Per tanti mesi abbiamo giocato senza il pubblico, sabato contro l'Inter è stata tutta un'altra cosa. Spero che presto si possa arrivare al 100% delle presenze come accade in altri paesi. È tutto un altro spettacolo, ne prende vantaggio la partita, così come i giocatori".- "Non è facile giocare contro l'Inter, abbiamo affrontato una squadra che ha tante risorse offensive ma le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Abbiamo incontrato una squadra forte, siamo andati in difficoltà sulle palle aeree. Quella partita ci aiuterà a migliorare certi aspetti, quando la incontreremo di nuovo al ritorno per esempio. Quando vai a Milano e affronti i campioni d'Italia devi trarre forza e fiducia per il prosieguo della stagione".- "Mi sembra in condizione, molto in forma e più che attivo. Gli attaccanti sono quelli che vengono sostituiti di più, non per demerito ma per inserire giocatori freschi nei finali di gara. I titolari non sono sempre quelli che partono dall'inizio, con le cinque sostituzioni c'è stato un cambiamento e spesso chi subentra può essere decisivo. Oggi con le cinque sostituzioni i titolari sono molto di più".- "Non abbiamo mai vinto nel nostro stadio, è vero... ma abbiamo messo le basi per superare il turno soprattutto in trasferta, magari adesso ci può essere un'occasione diversa. Poi i punti puoi farli dove vuoi, ma contano ugualmente (ride, ndr)".