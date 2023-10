“Toloi ha recuperato completamente, Koopmeiners potrebbe essere pronto già giovedì”, così il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara contro il Genoa, “C’è però un piccolo problema per Kolasinac, rientrato dalla Nazionale con un piccolo risentimento e lo valutiamo oggi”.



GENOA-“Non si può rinnegare il passato, è stata una bella e lunga storia, c’è sempre qualcosa di particolare quando lo incontro, poi diventa importante la gara e la classifica, il Genoa ha fatto una buona partenza nonostante il calendario difficile, riparte molto veloce e dentro l’area è molto forte. Dobbiamo alternare gioco aereo e palla a terra per scardinare le difese organizzate”.



SCOMMESSE- “Mi è veramente difficile, non ci sono notizie così certe, bisogna capire bene questo fenomeno, che proporzioni ha, cosa riguarda, spero ci sia una chiarezza il più veloce possibile. Noi sappiamo che non si può scommettere, è un fatto a conoscenza di tutti, poi ci sono situazioni individuali ma non si possono dare giudizi senza conoscere le cose”.



CARNESECCHI- “Musso è stato l’ultimo a rientrare, domani giocherà Carnesecchi, per dare continuità anche a lui”, magari anche la fascia destra, “Hateboer arriva da un brutto infortunio e ora avrebbe bisogno di giocare, penso che il suor recupero totale vada fatto anche giocando ma finora ho dovuto capire Holm, Bakker, all’inizio Zortea, vediamo dopo otto mesi”.



TRE SCONFITTE- “Unico momento negativo il primo tempo di Frosinone, la squadra è cresciuta e ha fatto ottime gare, abbiamo fatto bene, abbiamo perso con Lazio e Fiorentina in modo simile altrimenti la classifica sarebbe stata straordinaria. Perse nel finale, con due gol evitabili, questo è il punto che abbiamo bisogno di migliorare e rendere efficace, spesso sono i finali di partita che determinano il risultato, c’è bisogno allargare la rosa il più possibile, anche davanti, c’è un nucleo che ha fatto molto bene e su cui ci siamo appoggiati, il futuro prossimo prevede l’allargamento della rosa”.



GILARDINO- “Un attaccante micidiale, come si muoveva in area trasformava in gol anche delle palle difficili. Da allenatore ha avuto un impatto importante subito dalla Primavera, c’è un’impronta sua forte ora al Genoa”.