Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della gara con lo Sturm Graz, un match ball per l'Atalanta che può mettere in cassaforte la qualificazione: “Inizia il ritorno di questo gironcino, saranno partite decisive, in caso di vittoria ci qualificheremmo ma dobbiamo essere molto attenti e concentrati, giochiamo in casa e in campo dovremo fare un’ottima gara per vincere".



GIRO DI BOA- “Credo che la classifica rispecchi l’andata di questo gironcino, nessuna gara è stata scontata, nemmeno la prima con lo Sturm Graz, a Lisbona abbiamo giocato la miglior partita, poi però nel secondo tempo abbiamo sofferto, sotto non facile, partite eailontaye buona posizione ma va rutto riconfermato".



STURM GRAZ- “Arrivavano da una serie di vittorie e dopo la nostra gara hanno perso in campionato ma non toglie il loro valore, rapiidità in attacco, giovani, è una squadra che mi piace ma è evidente che per noi c’è una possibilità forte di fare un risultato che vale una qualificazione”.



OUT SCALVINI, RUGGERI E DE KETELAERE- “Saranno assenti loro, non sono infortuni particolarmente seri, poi qunado si gioca con cosi tanta frequenza possono succede se non domenica recuperai sosta, prima volya ci capita emerhenza, succede anche di perdere un giocatore ma se stai fermo quattro giorni con così tante gare ne perdi tante”.



GEWISS STADIUM- “In casa l'ambiente è forte come lo è stato a Graz nella gara d'andata e in Europa è così, oltre all’ambiente dobbiamo arrivare tutti quanti insieme, mai abbiamo avuto l'opportunità di fqualificarci così presto, l'errore grosso è pensare che sia semplice, lo Sturm Graz mi ha fatto un’ottima impressione, è una squadra giovane e piena di entusiasmo".



DA MIGLIORARE- “Se riuscissimo a migliorare le distrazioni alzeremmo il livello ma dobbiamo prenderci per quello che siamo, c'è stata la crescita della squadra sul piano del gioco e della solidità, rispetto all’inizio della stagione è cresciuta ed è un aspetto che ci fa ben sperare".