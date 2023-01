Raggiante per il 5-2 allo Spezia in Coppa Italia (ai quarti ci sarà l'Inter), Gasperini ha analizzato così la prestazione dell'Atalanta: "Giochiamo bene e siamo pure prolifici in attacco. Ma il rovescio della medaglia è che prendiamo troppi gol - le parole dell'allenatore a Mediaset -. Oggi sembrava un'amichevole a Zingonia, non va bene prendere gol con questa facilità. La condizione è buona, e dopo la sosta stiamo riuscendo ad alzare la qualità del palleggio con benefici in attacco. Nel complesso stiamo crescendo".