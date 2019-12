Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 3-0 dagli orobici contro lo Shakhtar, che è valsa il passaggio agli ottavi di finale di Champions.



IMPRESA - "Fino al terzo gol non ero così tranquillo. Un grandissimo risultato per noi e per tutta Bergamo, siamo contenti anche per il calcio italiano, c'era bisogno che noi avessimo credibilità internazionale. Lo abbiamo fatto in una squadra forte in un girone molto equilibrato. Abbiamo visto della gente fuori di testa che ci ha seguito fin qui, era complicato, soprattutto dopo l'inizio, ma a volte c'è il destino: contro la squadra che ci ha tolto un punto al 95' questa coppa ci ha ridato tutto. Sentivamo la possibilità di sfruttare questa occasione, dovevamo farlo oggi e l'abbiamo fatto nel modo migliore".



DEDICA - "Indubbiamente avevamo tre assenze pesanti, ma chi ha giocato ha dimostrato che il gruppo è affidabile. Hanno difeso nel momento in cui serviva, è una vittoria di tutti. Ora festeggiamo tantissimo, il gruppo è allegro e vuole fare festa. Da domani, anzi, dopodomani, pensiamo al campionato. Dedica? La vittoria è per Bergamo, dai giocatori ai tifosi, è una vittoria di tutta la città che ci dà sempre una grande spinta".