Dopo la pesante sconfitta subita dall'Atalanta contro il Frosinone, Gianpiero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue principali dichiarazioni:



SULLA SCONFITTA - "Non è stato l'approccio, loro andavano più forti di noi. E' successo anche lo scorso anno, facciamo fatica a tenere questi ritmi. Nel secondo tempo quando i ritmi si abbassano riusciamo a fare un'altra partita. Abbiamo sbagliato dei gol anche facili ed è venuta fuori questa partita. Noi sappiamo che in certe situazioni andiamo in difficoltà, quando le partite prendono altre pieghe riusciamo a raddrizzarla. Questo è un campionato anche nuovo, per noi è un campionato molto duro e dobbiamo avere molta umiltà. Le chiacchiere servono poco. Non è un problema dei tifosi, i tifosi devono sognare ma siamo noi che dobbiamo capire quello che dobbiamo fare e quali sono gli obiettivi. Io li vedo complicati rispetto all'immaginazione, spero di sbagliarmi".



SU ZAPATA - "Se vado a vedere gli attaccanti di tutte le squadre, tanti attaccanti sono stati fermi per tanto tempo. Sono ruoli che spesso sono soggetti ad infortuni. Duvan ha avuto un infortunio in più, secondo me è stato sfortunato. Merita di giocare e gioca".