Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è tornato sulla vittoria in rimonta ai danni del Bologna ai canali ufficiali nerazzurri: "Siamo riusciti a prendere un gol solo ma continua questa abitudine che ci mette in difficoltà, l'avversario si esalta poi, il Bologna era pimpante nel primo tempo, a noi mancavano lucidità e precisione ma le partire durano 90' e quando siamo riusciti a migliorare le qualità del nostro gioco sono arrivati i gol. Come l'azione corale che ha portato al primo gol e al secondo, quando riesci a concretizzare prendi più fiducia".



HOJLUND- "Hojlund a parte il gol ha fatto una prestazione clamorosa per impegno, corsa, velocità, continuità, dimostra di essere un potenziale top come giocatore. Sono 3 punti buoni in questo senso, avevamo bisogno di una vittoria, è una buona spinta".