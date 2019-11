Sosta dalla Serie A, tempo di riflessioni per le squadre, che iniziano a drizzare le antenne, avviare i contatti e compilare le liste di preferenza per la prossima sessione di mercato invernale. In quella passata invece, tutti gli addetti ai lavori e i tifosi nerazzurri erano d'accordo nel dire che, tra compravendite e riconferme, mister Gasperini era senza dubbio l'acquisto più importante dell'Atalanta. Il suo rinnovo, ma soprattutto la sua scelta di proseguire a Bergamo con l'Atalanta, ha regalato continuità alla squadra, che grazie a lui in oltre tre anni ha raddoppiato il suo valore, schizzando alle stelle.



CENTROCAMPO- Sessantaquattro milioni e mezzo l'attuale valore del centrocampo nerazzurro, come analizza L'Eco di Bergamo, tra centrali, ali e terzini. E tutto questo grazie al lavoro che in quaranta mesi il tecnico di Grugliasco con la sua 'cura' ha portato avanti con Freuler, de Roon, Castagne, Hateboer e Gosens, cresciuti a dismisura in tre stagioni e passando dalla panchina al posto da titolare fisso contro le big. Un centrocampo inedito e stellato che ha già attirato le attenzioni delle squadre di mezza Europa.



ATTACCO. Anche la valutazione delle pedine d'attacco ha subito un'impennata vertiginosa: ad oggi Zapata (45 milioni), Gomez (16 milioni), Ilicic (17 milioni), ma anche Muriel (15 milioni) e Barrow (5 milioni), hanno più che raddoppiato i loro valori di partenza e al momento il comparto offensivo che sforna più gol in Serie A vale la bellezza di 98 milioni. ​Solo tra attacco e centrocampo, il valore dell'Atalanta si attesta sui 162 milioni e mezzo di euro.