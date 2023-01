Ademola Lookman conquista tutti. E il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ne ha parlato così in conferenza dopo la Juve: “Lookman? Io lavoro per migliorare tutti e metterli in condizione di esprimersi al meglio. Lookman è il risultato di Congerton (responsabile scouting, ndr), così come Hojlund, Li ha scovati lui, Lookman lo conosceva già molto bene (lavora al Leicester, ndr). Hojlund è stato un investimento importante. È la società che ha portato questi due giocatori che mi hanno permesso di lavorare bene”.