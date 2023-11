Il pareggio dell'Atalanta sul campo dell'Udinese non è forse il risultato che i nerazzurri speravano di raccogliere nella trasferta in Friuli. A rendere l'esito meno infausto è però una statistica che incorona Gasperini: il punto raccolto nel match valido per la 12a giornata di Serie A rappresenta infatti il numero 500 in campionato dal suo arrivo a Bergamo nel 2016.