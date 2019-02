Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini presenta a Rai Sport la sfida contro la Fiorentina, semifinale d'andata di Coppa Italia: "Partita importante per la stagione, visto che siamo arrivati a questa semifinale ed è chiaro che quando riesci ad eliminare la Juventus alimenti anche delle aspettative, delle speranze di poter andare avanti. E questo è sicuramente un momento fondamentale della stagione. Mi aspetto una gara difficile, perché indubbiamente la Fiorentina è un'ottima squadra che sta giocando con grande entusiasmo. Ha dei giovani veramente importanti e si è ulteriormente rinforzata a gennaio, vogliono raggiungere l'Europa come noi del resto: è un primo tempo da giocare a casa loro, ma che sarà sicuramente fondamentale.



Coppa Italia per l'Europa? È indubbiamente la strada più corta, ma non è detto che sia la più semplice. Intanto c'è questa semifinale di andata e tra due mesi ci sarà quella di ritorno, per la finale. Nel frattempo ci saranno due mesi di campionato e non lasceremo nulla di intentato.



Svantaggio il tempo tra una gara e l'altra? E' così, il calendario è questo. Anzi, al limite ci saranno due mesi nei quali entrambe le squadre potranno raggiungere una posizione utile all'Europa anche tramite il campionato.



Attenzione all'arbitraggio dopo Fiorentina-Inter? Per fortuna, credo che ogni volta e a ogni partita si azzeri sempre tutto. Le polemiche ci sono state in diverse partite quest'anno, ma domani sera è un'altra gara e speriamo che almeno sotto questo aspetto non ce ne siano. Il ritorno di Papu Gomez? Fondamentale, un valore aggiunto. In questo momento abbiamo un paio di defezioni per squalifica, ma la squadra recupera Gomez e de Roon e ci presenteremo al meglio delle nostre possibilità.



La cosa più importante di questa partita? Credo che questa sia la gara in cui si mettono le basi, fondamentale il risultato e fare gol in trasferta: quando c'è un doppio confronto, tutte queste componenti diventano importanti.



Come reagire dopo due ko? Questa è un'altra competizione, le due sconfitte ci hanno rallentati in campionato ma possono essere una motivazione in più per reagire subito. Questa è una possibilità che ci giocheremo nel miglior modo possibile".