Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: "Un regalo di compleanno speciale? Vincere con la Roma lo sarebbe. È presto per parlare di obiettivi perché ci sono tante squadre in pochi punti, dalla Champions all'Europa League. La Roma? Mi piace molto la loro filosofia, Di Francesco ha fatto un gran lavoro su molti giovani a cui poter dare fiducia per il futuro. Non so se sia una squadra con pochi punti rispetto alle sue potenzialità, il campionato è estremamente equilibrato. Cristante e altri giocatori sono investimenti importanti. Essere più o meno a pari punti con loro per noi è motivo di vanto, ma è in campo che dobbiamo dimostrare di poter competere con l'avversario di turno e con le altre concorrenti. Battendo questo tipo di squadre potremmo ambire anche noi allo stesso obiettivo. Freuler? Negli ultimi due giorni ha fatto progressi negli allenamenti, un paio di questi sono stati buoni. Non ho intenzione di farlo giocare da subito perché abbiamo tre partite in otto giorni, ma oggi lo verifico e farò le mie valutazioni. I giovani della Roma? Di Zaniolo spero di poter pensare un po' meno bene domani pomeriggio, a partita finita. Posso giudicarlo sulla base di ciò che vedo da fuori. Per Cristante sono felice, perché ha superato un momento iniziale non facile: mi disturbava che si dicesse che una volta andati via dall'Atalanta i giocatori rendano meno. Mi piace molto anche Pellegrini. Gomez? Con lui ho trovato un adattamento in funzione delle esigenze della squadra, ma senza le sue capacità la cosa non avrebbe funzionato. È fondamentale per gli equilibri. Ilicic? Non mi dispiacerebbe se distribuisse un po' il suo potenziale offensivo. Uno a match anziché tre per volta, ma solo ogni tanto, sarebbe l'ideale".