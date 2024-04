Atalanta, Gasperini: 'Gioca Musso, ecco come proveremo a fermare il Liverpool'

"Ora siamo concentrati solo su questa competizione, l'andata di un turno molto difficile perché incontriamo i favoriti alla competizione, la prima della classe, di indubbio valore tecnico, rispetto al 2020 questa volta ci sarà il pubblico","Il pubblico di per sé è già uno spettacolo, canta quando è felice, incita la propria squadra, è stato drammatico giocare in stadi vuoti come successo per oltre un anno, il successo più grande è giocare queste partite nuovamente per l’Atalanta e fortunatamente col pubblico, altrimenti sarebbe stato un grande rammarico".

"Musso in porta perché a inizio stagione era partito titolare, poi con l’esplosione di Carnesecchi ho optato per questa scelta e ha aiutato Carnesecchi a crescere e ha giocato tutta l'Europa League, siamo arrivati qua grazie alle sue prestazioni quindi è giusto che abbia questa opportunità"."Vogliamo giocarla al meglio delle nostre possibilità, siamo a dentro a tutti e tre i fronti e non abbiamo priorità"."Il fatto di essere favorito lo determina il campo, il Liverpool è dato da tutti favorito ma le partite vanno giocate e non si sbilancia per mantenere alta l’attenzione della sua squadra. Ha grandi campioni e giovani di grande valore, un esempio splendido, il migliore esempio, sono cambiate tante cose rispetto a tre anni e mezzo fa anche come rosa, come noi del resto, loro si sono rinnovati mantenendo grandi campioni, è un esempio da seguire in Europa. Klopp ha dettato una mentalità, lascerà una società e una squadra rinnovata per nuovi traguardi. Klopp è un grande riferimento per i risultati ottenuti e i trionfi fatti, per mentalità e interpretazioni che dà al calcio, è stato un riferimento importante per me".