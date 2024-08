Atalanta, Gasperini: "Koopmeiners vittima di una situazione a orologeria. Supercoppa? Col Real pronostico chiuso"

"Per me è fondamentale che, così il tecnico dell'E ci tiene a puntualizzare: “Si tratta di una gara che una squadra italiana non gioca da 14 anni,per noi è quanto di meglio possa succedere".“L’Atalanta non ha nessuna difficoltà, viene a giocare una partita di un prestigio incredibile con il suo solito entusiasmo, giochiamo contro la squadra più titolata al mondo ma metteremo in campo tutto il nostro orgoglio per fare una grande partita. e poi ho il vantaggio che non posso sbagliare la formazione, Ancelotti non ce l'ha!. Assenze per mercato e infortuni sono cose che a volte succedono nel calcio, è chiaro che vorresti arrivare al meglio delle tue possibilità, siamo coscienti delle defezioni, anche quando siamo andati a Liverpool o in altri campi ci siamo trovati in una situazione con qualche defezione anche se non così precaria ma abbiamo fatto bene".

Prontissimo come tutti, del resto arriva dal Genoa, comunque questa è una gara stimolante per tutti"Tra i primi ad allenarsi a Zingonia, dal 10 luglio, chi ha iniziato prima ha una condizione migliore, vale anche per il Real, lui è tra i giocatori che sta meglio"."Il pronostico è ancora più chiuso che col Bayer, è un ostacolo ancora più grande ma lo è anche la motivazione, qualche volta succede di sovvertire i pronostici. Spero che giochi la formazione migliore".

“Ciò che ha fatto Carlo è sotto gli occhi di tutti, con tante squadre diverse e in Paesi diversi, è un riferimento pet tutti gli allenatori nel mondo, abbiamo fatto il corso a Coverciano insieme, lui allenava la Juve mentre io ero al settore giovanile, c’è un rapporto di grande stima, è bello ritrovarsi in una finale così prestigiosa, è un bel traguardo anche per me”."Koopmeiners una vittima di una situazione di mercato, di litigi di mercato, ed è stato fortemente condizionato da una certa dinamica. Koopmeiners è un argomento che riguarda la società. Lo vedo una vittima. Che non sia qui con noi, il mio rammarico è ancora più grande, non sono riuscito a convincerlo e di questo mi dispiace. Sapevo che era una situazione a orologeria".