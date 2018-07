Intervistato da Sky Sport, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini parla di mercato e dei preliminari di Europa League: "Gomez? Una sola campana sostiene che debba andare alla Lazio, stesso discorso per Hateboer al Valencia. Il Papu non l'ho mai visto così determinato, e non è che anche Hans scherzi. Pasalic? Spero che la trattativa si concretizzi il prima possibile. Certo, il Chelsea poteva fare una tournée più vicina dell’Australia".



CONTRO IL TAS - "Noi ci stavamo preparando per fare i preliminari, ma sono stati sbagliati i tempi, così hanno penalizzato soprattutto i tifosi: i nostri, quelli del Milan e quelli della Fiorentina. Il Sarajveo? Corrono molto, il Mondiale ha dimostrato che non ci sono partite facili".