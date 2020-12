Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, analizza la vittoria interna del 'Gewiss Stadium' contro la Fiorentina: “Una gara che dà soddisfazione, la vittoria mancava in campionato da un po’, avevamo perso un po’ di punti e avevamo bisogno di vincere, l’abbiamo fatto nel modo migliore oggi”.



GOMEZ OUT - “In questo momento abbiamo gente che sta molto bene, per questo ho fatto questa scelta, per me era importante vedere Malinovskyi che è stato un po’ sfortunato ultimamente, ora speriamo di trovare in campo un po’ tutti”.



CAMPIONATO LUNGO - “Credo che il campionato sia molto lungo e questo ritardo accumulato in Serie A sia ricuperabile con più tempo, dovremo cercare di fare una bella striscia per consolidare la classifica, abbiamo due mesi di tempo per concentrarci sul campionato anche se ci sono partite difficili alle porte. Con la Juve ci penserò da oggi e cercherò di mettere in campo la formazione che possa dare più risultato”.



DEA SOLIDA - “La Champions oltre a energie fisiche ci ha tolto un bel peso dalla testa e oggi si è visto, abbiamo avuto anche un giorno in più per prepararci. Stiamo trovando solidità e concretezza anche con i nuovi innesti”.