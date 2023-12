L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha dichiarato a Dazn: "Qui a Bergamo ho trovato un ambiente ideale, con una società che mi consente di lavorare con le mie idee. In passato ho rifiutato alcune offerte dall'estero, in futuro vedremo".



"L'Arabia Saudita? Hanno risorse incredibili e non sono così sprovveduti, ci sono dirigenti giovani che hanno studiato all'estero. Il calcio ha una grande forza in grado di unire i popoli".