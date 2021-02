Dopo lo 0-0 in Coppa Italia contro il Napoli, l'allenatore dell'Atalanta Gasperini ha parlato così a Rai Sport: "Abbiamo fatto una buona gara, il Napoli ha valore. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni migliori, nel secondo è stata più lenta. Facciamo una partita per volta, siamo sotto pressione, non è facile giocare tutte queste partite. Mercoledì sarà decisiva per la finale. Napoli a 3? Avevamo visto che domenica l'avevano provata, non me lo aspettavo, poi è andata bene. Ilicic? Non è facile avere sempre la miglior condizione, è entrato bene, a volte gioca dall'inizio a volte subentra. Muriel è in grandissima condizione, ha fatto bene anche stasera, noi giochiamo ogni 3 giorni e abbiamo bisogno di tutti. Li alterniamo tutti, abbiamo buona condizione così. Toloi? Ha avuto ottimi spazi, si inserisce in modo ottimo, purtroppo non ha fatto gol.