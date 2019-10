Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa negli ultimi cinque secondi e ha mostrato tutta la sua amarezza: “Stasera abbiamo fatto un’ottima partita e il risultato non dà valore alla prestazione fatta e questo è l’unico aspetto che mi dispiace fortemente. La prestazione è stata positiva, la gara equilibrata ma l’Atalanta l’ha interpretata molto bene. Io credo che stasera l’Atalanta sia stata di livello Champions, almeno alla pari se non meglio in tante circostanze. La sconfitta è maturata a 5” dalla fine e dobbiamo fare mea culpa, ma solo su quello”.



NONOSTANTE TUTTO - “Condivido che è stata un’ottima gara, giocata da entrambe le squadre con l’obiettivo di vincere, una gara equilibrata, ci è mancato il recupero delle palle nel secondo tempo, anche dal punto di vista tecnico e tattico è stata una buonissima partita. Queste gare viaggiano sul filo dell’equilibrio e solo i dettagli cambiano il risultato”.



FATTORE MURIEL - “Avevamo bisogno di un attaccante in più in quel momento, così ho fatto entrare Muriel per avere maggiore profondità. Ci sono sempre aspetti da migliorare, sui contrasti e le palle lanciate lunghe da loro, però globalmente abbiamo fatto una buona gara. A dieci minuti dalla fine entrambe abbiamo giocato per vincere, ma l’errore nostro è stato prendere gol a 5” dalla fine”.



JOSIP ILICIC - “E’ sempre difficile in queste gare tenere una buona prestazione per tutti i 90′, il rigore gli ha tolto il morale, ma anche stasera ha fatto cose buona ma non sempre riesce a tenere i 90′, ma un po’ tutti gli attaccanti, è difficile giocare ad altissimo livello per tutta la partita. Sono loro che determinano le gare quando sono freschi. Arriva anche da una serie di partite continue, non è facile avere sempre una condizione atletica e di recupero”.



IL MORALE - “Domenica giochiamo col Lecce e se vinciamo siamo terzi, non devo risollevare nessun morale. Io sono più dispiaciuto quando perdi e giochi male, ma questa squadra ha giocato benissimo e con entusiasmo. Sono partite che ci danno qualcosa in più e non in meno. Prendere gol così nel finale è l’unico aspetto negativo perché non fa risaltare la partita che è stata fatta. Loro cercavano di sfruttare il contropiede forse perché non riuscivano a fare altro, noi abbiamo avuto parecchie occasioni, ma non credo che c’entri niente l’esperienza”.



TIFOSI E GIRONE - “Ai fini del passaggio del turno anche il pareggio aveva un significato diverso, ora è in salita ma noi abbiamo fatto dei grossi passi avanti, ci portiamo dietro tutto in campionato, così come abbiamo fatto dopo Zagabria. Il clima dei tifosi era bellissimo, erano entusiasti e l’applauso finale è andato oltre il risultato, anche se c’è rammarico”.