Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla a Sky Sport dopo il 3-3 contro lo Young Boys in Champions: "​Due brutti gol, uno su calcio d’angolo e uno su fallo laterale. Sembrava incanalata bene, abbiamo sfiorato il terzo gol perchiuderla. Meglio il secondo del primo, siamo andati in vantaggio subito e abbiamo dato fiducia a loro. Le partite cambiano in poco tempo, in 5 minuti siamo andati sotto. Meno male che l’abbiamo ripresa… abbiamo rischiato di perderla pure sul 3-3.



IL SINTETICO - "Lascia delle fatiche diverse, giochiamo sabato, abbiamo un giorno in più per prepararci. Il sintetico non ci piace, non migliorano i giocatori: anche Messi qui dentro non risalta, è una superficie che toglie tecnica e qualità. A tratti abbiamo giocato bene, però il campo in erba è bellissimo, non questo".



IL VILLARREAL - "Dover vincere per forza un vantaggio? Avrei preferito avere due risultati, abbiamo un solo obiettivo. Ma il Villarreal è una buonissima squadra. Ma va bene essere arrivati a questo momento in queste condizioni, ci avrei messo la firma".



VERSO LA JUVE - "Juve? Dobbiamo recuperare attenzione. Facciamo disattenzioni su palle anche non pericolose. Tutti in Champions creano, lo 0-0 in Europa non c’è quasi mai. Zappacosta? Si è girata male la caviglia, ora è molto dolorante. Difficile possa esserci per la Juve".