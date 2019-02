Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di Cagliari: “Li abbiamo incrociati poco tempo fa in Coppa Italia, adesso ci si misura su un piano diverso. Con quella gara siamo riusciti ad affrontare poi la Juventus e batterla per approdare in semifinale. Ci aspetta un campo non facile - spiega Gasperini in conferenza - Vogliamo fare la nostra partita come al solito, con fiducia e concentrazione. Non ci si sfida sulla carta, in Serie A tutti i giochi sono aperti, poi è il campo a dettare le soluzioni...“.



Contro la Juventus, a gara in corso, ha dovuto fare a meno di Josip Ilicic: "Le sue condizioni verranno valutate nella rifinitura, lo proverò insieme al gruppo visto che finora si è allenato a parte. Per esserci c'è, sarà con noi - prosegue Gasperini - Bisogna capire se da titolare oppure in corso d'opera. Al suo posto non abbiamo tante alternative. E poi, mi dispiacerebbe cambiare posizione al Papu (Gomez, ndr), tra le linee sta facendo molto bene“. L'idea tattica di Gasperini è chiara: "Zapata in avanti, Ilicic e Gomez dietro. C'è anche Barrow ma costringerebbe il Papu a tornare in avanti, mentre Kulusevski non è un attaccante e sarebbe fuori ruolo. Per un allenatore non è agevole dover scegliere in queste condizioni - ammette il tecnico nerazzurro, che poi torna sugli effetti della vittoria in Coppa Italia - Credo sia arrivata a coronamento di un momento favorevole, chiaramente ci da una bella spinta per affrontare una squadra come il Cagliari che ha bisogno di punti. Queste sono le gare in cui mettere le basi per affrontare al meglio le prossime partite“.