Intervistato dalle tv nel prepartita della sfida contro l'Udinese, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha presentato così la gara.



ASSENZE - "Daremo tutti qualcosa in più, viste le assenze, con la speranza di poter recuperare qualche giocatore per la prossima sfida. Siamo rimaneggiati rispetto alla gara con il Manchester United, ma siamo fiduciosi di fare un'ottima gara. La nostra è una formazione valida, noi giochiamo sempre con un unico obiettivo, vogliamo fare risultato".



SCONTRI DIRETTI - "In caso di vittoria oggi potremmo guadagnare qualche posizione, visti gli scontri diretti che ci sono".



ILICIC - "Ha un'ottima condizione, con l'Empoli ha fatto una gara notevole. Sta dimostrando di avere una buona gamba"