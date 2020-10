Gian Pieroha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera - ore 21 - contro il, valevole per la prima giornata di Champions League: "A Napoli abbiamo perso, l'avversario ha meritato. Mi sembra un motivo in più per giocare meglio. Può capitare di vincere e di perdere, ma va messo un punto senza molti giri di pensieri. Adesso parliamo della partita di domani".- "Domani vedremo l'approccio alla partita. Abbiamo avuto tre giorni per prepararci. Non è mai banale, incontri squadre che hanno vinto il loro campionato e che sono abituate a vincere, lo fanno anche in Europa con condizione e qualità. Le partite in Champions non sono mai scontate. Nessuno di noi pensa di vincere sempre, l'importante ".- "Rispetto all'esordio di Zagabria abbiamo fatto diversi passi in avanti, ora sappiamo che è una competizione dove il livello dell'intensità è molto alto. Sotto questo aspetto non ci saranno novità, arriveremo più attenti e sapendo che la partita sul campo andrà giocata al meglio per portare a casa il risultato".- "È stato fermo parecchio, ora è a un buon livello ma giocando può alzare la sua condizione. È un giocatore ormai recuperato".- "Il percorso non è sempre in salita, è fatto di qualche buca e di qualche sconfitta, magari anche sonora. Ma poi abbiamo trovato la forza di migliorarci. O vinciamo o impariamo, non perdiamo mai. Vale sempre. Poi dopo... è normale, nessuno di noi pensa di avere un percorso sempre positivo e vincere sempre. L'importante è ripartire nel modo migliore quando capita di perdere, speriamo sempre meno".- "Abbiamo visto tutte le partite di campionato ed europee. È una squadra che gioca un calcio moderno, aggressivo, che pressa molto. Una squadra organizzata che fa dell'intensità e dell'entusiasmo le qualità migliori, con giocatori di qualità. Quando vinci un campionato, vale, in qualunque paese. E poi la Danimarca ha una nazionale molto forte. Gli attaccanti, non solo Sisto, sono pericolosi. Il nostro obiettivo è limitare la loro pericolosità".- "Non è un torneo che si sta svolgendo come vorremmo. Tutte le squadre stanno cercando di andare avanti, io sono tra quelli che vogliono continuare a giocare. Vorrei anche la gente allo stadio, ma non lo decido io: quando sconfiggeremo questo virus potremo tornare a giocare col pubblico".