, a fine amichevole e a 30 giorni dal match con la Samp, tira un bilancio: “Molto positivo il bilancio, ho ritrovato ragazzi con grandi motivazioni e tanta voglia di allenarsi, è stato positivo venire qui per la temperatura migliore, continueremo a lavorare fino a sabato, alternandoci 45’ per ognuno dando priorità alla parte atletica della preparazione poi allungheremo il minutaggio dalla prossima settimana. È un gruppo insieme da tanto tempo, bravi ragazzi”.“Sul piatto tattico è un giocatore evoluto, non credo ci saranno problemi, dobbiamo conoscerci ma il giocatore ha le caratteristiche che l'hanno messo in evidenza la scorsa stagione".“Zappacosta speriamo possa anticipare il recupero, credo che l'Atalanta non ha grandi problemi di ringiovanimento, nel proprio settore ha giovani di valore che possono far parte della squadra, Scalvini, Okoli, Ruggeri, Zortea, anche Camiaghi sono molto curioso di vederlo, sono ragazzi in grado di dare completezza alla rosa e garantire la certezza per il futuro”.MERCATO- “L’Atalanta ha esigenza di ringiovanirsi e rinforzarsi, il primo può avvenire sul mercato ma in casa ha già un buon numero di giovani, sul rafforzamento dipende quello cjh proporrà il mercato. È attiva su molte trattative, nessuno compra ma nessuno vende, è una situazione di stallo con tante idee un po' per tutti”."Miranchuk, Ilicic, Lammers non hanno giocato perché possono essere sul mercato e ora devo preoccuparmi della squadra, si stanno allenando bene ma dobbiamo cominciare a stringere".“Da me non avrete né ruolo né nomi, con la società parliamo tanto, ora è arrivato solo Ederson, ma l’intenzione della società è rinforzarci”.Costruire una squadra, cominciare a giocare le partite e vedere di che forza siamo rispetto alle altre”.“Vedremo cosa succederà, bisognerà capire se staremo fermi o potremo giocare delle partite”.