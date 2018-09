Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro il Torino: "Questo è un po' il nostro campionato, l'Atalanta ha fatto una buona partita per intensità e aggressività, abbiamo avuto diverse azioni importanti che se fossero andate a buon fine avremmo vinto la partita. Non deve essere una delusione la gara, ci sono squadre aggressive e nostri errori tecnici, ma in mezzo a questa battaglia abbiamo creato sicuramente qualcosa di più, l'unico rammarico è non essere riusciti a vincere".



SUI CAMBI - "Pasalic è entrato al posto di Freuler e ha giocato come centrocampista insieme a de Roon. Ilicic in questo momento non è lui e ci ha messo qualche minuto prima di azzeccare qualche palla, gli spezzoni di partita sono già positivi, la panchina può incidere in queste partite ma purtroppo dobbiamo ancora aspettarlo. Tecnicamente non è stata la miglior partita, ma le occasioni di Gomez, Rigoni e Toloi le abbiamo avute, il problema è che se non la sblocchi rischi la beffa in finale".



SUI GOL - "Non mancano solo i gol di Zapata, ma di tutti. Sui calci piazzati tante volte le risolvi e invece le nostre palle vanno sempre un pizzico fuori, arriverà anche il momento di Zapata, ma deve essere assistito di più; sotto il profilo della condizione è sicuramente in crescita. Della Fiorentina? Ne parleremo sabato, non mi sembra il caso di chiamarlo scontro per l'Europa, magari per la Champions...".