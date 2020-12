Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini parla alla vigilia della gara contro il Bologna, in programma domani alle 20.45 al Dall’Ara: “L’anno scorso è stata una partita particolare, avevamo avuto occasioni ma avevamo perso, era un periodo simile a quello di adesso ma il Bologna è una squadra pericolosa soprattutto in attacco, ci vorrà un’Atalanta molto attenta, arriviamo da una serie di risultati importanti che vogliamo portare avanti”.



ILICIC- "E’ una scelta che devo fare quella tra lui e Muriel, èma ci sono anche Malinovskyi, Miranchuk e Zapata, abbiamo più possibilità di cui usufruire anche a partita in corso. A me era capitato di vederlo bene anche qualche mese fa, quando ho cominciato a utilizzarlo ma non sempre poi hai la riposta in partita, magari fosse sempre così determinante. L’importante è che lui sia dentro al calcio, alla squadra e alle partite, non voglio vederlo demoralizzarsi per una giocata non riuscita. Deve giocare libero anche di sbagliare e fare errori, capita che ti portino via la palla, deve essere forte mentalmente, questo è il recupero effettivo”.



GOSENS- "Gioca spesso con la Nazionale tedesca ed è semrpe convocato, non lo trovo sottovalutato anche se l’attenzione spesso è rivolta gli attaccanti ma è sicuramente uno dei migliori”



ATTACCO- “Siamo una squadra che ha sempre prodotto tanti gol, non è smepre facile farne tanti, ma la capacità di costruire azioni è sempre stata una nostra importante caratteristica. Vincere è fondamentale, i pareggi hanno valore forse negli scontri diretti ma è il numero di vittorie che ti alza in classifica”.



NUOVO TRIDENTE- “Abbiamo avuto fuori per un periodo Malinovskyi, Pasalic, Miranchuk e Ilicic, adesso li stiamo recuperando quasi tutti, abbiamo visto cosa ha fatto Ilicic l’altra sera, Miranchuk è disponibile, Malinovskyi è disponibile dopo problemi abbastanza lunghi, col loro recupero abbiamo più possibilità ma decido a seconda delle gare. Io ho cercato di mettere sempre in campo squadre offensive”.



VICENDE EXTRA CAMPO- "I giocatori sono riusciti a mantenere una forte concentrazione sul campo, fuori a volte ci sono dell eccezioni che possono togliere l’attenzione da quello che abbiamo fatto sul campo contro la Roma. E’ stato così negli ultimi dieci giorni ma abbiamo ottenuto risultati importanti".



ROMA- “Il nostro primo tempo non è stato male, dopo i primi 10’ la Roma ha fatto veramente poco, anche noi non tantissimo ma man mano che passavano i minuti avevamo sempre più sicurezza nel gioco, anche con Malinovskyi, avevamo fiducia nell’intervallo di poter fare la partita. Se fanno il secondo gol puoi anche perdere ma globalmente la squadra anche nei 90’ è cresciuta e ha macinato tanto, di più della Roma. La prestazione è stata superiore all’avversario, la Roma è una squadra forte e arrivava da un momento particolarmente felice”.



MERCATO- “Non è una sosta lunghissima, è chiaro che queste partite di campionato sono tantissime, di solito in questo periodo si finiva il girone di andata invece ci sono ancora tante gare, credo che abbiamo la possibilità di rendere solida questa squadra. Credo che dobbiamo lavorare bene su quello che abbiamo, qualcuno ha avuto poca possibilità di giocare e ora spero abbiano una continuità”.



MIGLIORI E PEGGIORI MOMENTI DEL 2020- “A gennaio a Bergamo contro Milan e Parma, è stato un mese fantastico, poi sono arrivate le partite con il Valencia, quello era il momento più alto con il pubblico, poi c'è stato tutto un susseguirsi di risultati che ci ha portati nuovamente alla Champions e non era scontato. Anche questo è molto stimolante, pochi i momenti brutti, la partita più brutta è stata Napoli come prestazione peggiore, ma sotto il profilo sportivo è stata una stagione meravogliosa anche se è mancato tutto il seguito e l'entusiasmo”.



ACCIACCHI- "Oggi devo verificare l’allenamento, un po’ di acciacchi ci possono essere ma non di infortuni, abbiamo già dato".



COPPA ITALIA A GENNAIO- “Vogliamo finire bene, domani ci concentreremo poi avremo solo quattro giorni sufficienti per respirare e recuperare fiato. Il calendario ha tante gare, per arrivare bene alla partita prestigiosa con il Real bisognerà fare bene in campionato e possibilmente in Coppa".



CLASSIFICA- "Difficile fare paragoni (22 punti l’anno scorso con una gara giovcata in più, ndr), sono molto soddisfatto del nostro percorso pur avendo preso qualche buca, ma abbiamo fatto risultati straordinari in Champions".



MURIEL- “Lui è stato anche ad Ametsrdam decisivo, ma lui sta bene, è decisivo e spero sia sempre molto gratificato perché sta facendo cose per la squadra fondamentali”.



FUORI CASA- “Il fattore campo con il pubblico ha tutto un altro peso, il nostro è un campo caldo, ci sono campi più o meno caldi e in certi momenti il fattore campo pesa, ma così quest'anno è saltato a tutti".