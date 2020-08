Intervistato da Radio anch'io sport su Rai Radio 1, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, parla di Josip Ilicic: "E' circondato da tanto affetto, sono quelle situazioni che possono capitare a chiunque quando meno te l'aspetti. Proprio per questo siamo tutti in suo aiuto. Un ritorno in Champions? Obiettivamente e' difficile, il giocatore è fermo da parecchio tempo, ma sarebbe gia' bello rivederlo per la prossima stagione".