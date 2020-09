L'travolge la Lazio all'Olimpico, al termine dell'incontro il tecnico degli orobicicommenta a Sky Sport: "Noi cinici? Non so, stasera abbiamo creato tanto e forse nella ripresa potevamo fare di più. E' una squadra che ha tanta consapevolezza, ha raggiunto equilibri che le consentono di affrontare anche partite così difficili con personalità. Ricordare il 3-3? Non ce n'è stato bisogno, è stata una partita diversa e più dominata ancora. I ragazzi erano concentrati, anche dopo il gol loro hanno reagito e il Papu ha fatto un gol straordinario.Gomez tra i migliori dieci al mondo? E' un tuttocampista, sa giocare dappertutto, è un giocatore straordinario che ha raggiunto il massimo della maturità. Chiaro che la squadra sta facendo cose egregie e importanti, ma lui nei momenti decisivi e importanti è quello che dà il tocco di genialità in più che aiuta a portare a casa le partite.Solo gol belli? Ne stiamo facendo di veramente belli, su azione manovrata. C'è sempre la qualità del giocatore nella rifinitura e nella conclusione. Dal Papu te l'aspetti, ma che Hateboer faccia due gol di fila in quel modo è sintomo di crescita tecnica.La nostra ambizione è avere grandi piedi, sappiamo anche che non smetteremo mai di lavorare sulla tecnica per migliorarci su questo. Credo che il miglior salto l'abbiamo fatto sotto questo aspetto rispetto a qualche anno fa, i gol lo dimostrano: ne facciamo tanti per questo motivo, non solo perché corriamo.Depaoli? Non ci sono annunci ufficiali. Però è evidente che abbiamo una buona rosa un po' più larga in difesa e attacco, però sugli esterni siamo un pochino a rischio. Abbiamo preso Piccini, speriamo che possa recuperare ma i segnali avuti in settimana non sono stati confortanti e quindi la società si muove sul mercato.Quando recupero Ilicic? Questo lo posso dire. Io sono sempre stato molto scettico nelle settimane addietro che lui potesse tornare ai livelli di prima, non mi sembrava facile. Oggi sono molto più fiducioso, perché l'evoluzione avuta in queste due settimane è stata notevole. Da domenica si allena con la squadra, con molta più fiducia. Se recuperiamo lui siamo ancora molto più forti. Anche quando recupereremo Miranchuk che è stato il fiore all'occhiello di questa campagna acquisti. Diventerà una squadra importante. Da scudetto? No questo no (ride, ndr). Noi possiamo migliorare, abbiamo messo un pezzo importante in difesa, davanti siamo forti e recuperiamo Ilicic. Oggi le squadre che possono parlare di scudetto sono Juventus, Inter e Napoli. Noi giochiamo per fare il massimo. Se mi chiedete oggi se giochiamo per lo scudetto dico no, tra venti giornate spero di poter dire di sì.Rotazioni? Almeno fino a gennaio giocheremo tre partite a settimana, durante la sosta nazionali avremo i giocatori impegnati in due partite. La mia idea è di usare un po' di più le rotazioni, l'anno scorso ho usato 13-14 giocatori ed è andata bene perché non amo il turnover, ma nelle ultime partite abbiamo accusato fatica. Bisogna stare attenti, quando si fa turnover magari si è meno competitivi e meno forti, noi abbiamo diversi giocatori appena arrivati che hanno bisogno di un periodo di assestamento nella squadra. Vedremo".