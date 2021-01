ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara dell’Epifania contro il, la seconda consecutiva in casa dopo la cinquina rifilata domenica al Sassuolo: “Sono tutte partite particolari, ognuna diversa,sono gare tutte equilibrate, poi può diventare facile durante la gara ma inizialmente non è così. Col Parma dovremo stare attenti e interpretare bene la gara,e abbiamo voglia di continuare questa striscia”.“Malinovskyi o Pessina, sono tutte armi che abbiamo a disposizione e andranno valutate, oggi è il primo allenamento che facciamo con chi ha giocato l’altro giorno,per capire se qualcuno ha qualche acciacco o meno. Non ho molta voglia di variare, l’ho già detto, con cinque sostituzioni non c’è bisogno di turnover, già queste sono turnover, bisogna mettere in campo sempre la formazione migliore”.“Sembravano esserci difficoltà di tesseramento ma s, in quel caso era una buona soluzione perché da noi era già inserito, sono anni che si allena con noi”.“E’ anche un discorso economico ma lì ci sono ottimi giocatori, sia Malinovskyi che Maehle sono stati protagonisti, penso sia dettato anche dal rapporto che si crea con le società. Il fatto che si sia mossi subito per Maehle è che luipuò dare un buon contributo”.“E’ un giocatore molto utile per noi, può giocare anche a centrocampo, a parte Pasalic che speriamo di recuperarlo il prima possibile, gli altri fanno fatica ad adattarsi a quel ruolo, lui invece lo sta facendo bene. La squadra tende a muoversi in blocco, si esaltano prima uno e poi l’altro,sono loro il nocciolo duro, la mentalità forte di questa squadra è il blocco, poi gli attaccanti vanno un po’ a turno, ma quello che non manca mai è il nocciolo duro che garantisce la competitività della squadra”.“Comincia ad essere significativa, delle Big non sta sbagliando nessuna. Sono tutte sul pezzo, credo che sarà una bella gara, di resistenza, ad eliminazione,, anche noi dovremmo essere bravi a fare delle strisce per rimanere in quelle posizioni., anche nelle zone dietro sono tutte molto raggruppate, è un’anomalia rispetto alle stagioni scorse, ci possono essere periodi negativi, i punti di differenza sono pochi, è un campionato aperto e imprevedibile. Certi timori ci sono ma il campionato è lungo e rimediabile per tutti”.sta facendo qualcosa di importante come ha sempre fatto".Noi dobbiamo essere pronti a vincere le partite anche con il minimo scarto, l'importante per me è la prestazione della squadra. Il pareggio col Bologna viene interpretato diversamente dalla vittoria, ma la prestazione era buona ed è questo l'importante. I, perché abbiamo abituato a portare la squadra in alto ma l'importante è come gioca, le gare partono da 0-0, come con tutte dobbiamo giocare molto bene anche contro il Parma”.anche ieri, solo Pasalic è fuori e Romero per squalifica”., non conta il numero, non l'ho convinto io a tirare, l’importante è che il ragazzo sta bene, è tornato a divertirsi e a giocare, lui ha bisogno di divertirsi per provare.ma il fatto che lui fa tanto è la dimostrazione che c’è, è sempre presente, nel vivo dell’azione d’attacco, si prende dei rischi, ogni tanto sbaglia ma sotto questo aspetto va bene,Ha recuperato sotto questo aspetto”.“Fa bene sempre, ha sempre una bella carica anche quando entra, lui è impiegato in due ruoli, nel ruolo di Ilicic o più centrale come Pessina, ci sono meccanismi un po’ diversi,ha degli spunti e può essere sempre pericoloso. In mezzo può crescere per giocare anche in quel ruolo lì ma ora lo preferisco più offensivo”.“Sta bene, non ha dolore, non ha fitte nei movimenti al ginocchio, sembra che stia molto meglio,“Domenica dovevo fare uscire Djimsiti perché era anche lui diffidato ed eravamo sul 5-1, il fatto di avere la duttilità per noi è fondamentale,, è un grande vantaggio”.