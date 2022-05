È accaduto diverse volte, negli ultimi anni, al sopraggiungere di maggio., un piede fuori da Zingonia, ricercato dal Napoli e dal Genoa, le voci che si susseguono incessantemente. L’11 maggio 2017, a 10 giorni dalla gara contro l’Empoli che certificò l’approdo dell’Atalanta in Europa, fu patron Percassi a spezzare il silenzio: “Rinnovo di tre anni con opzione per il quarto”. Copione seguito anche nel 2019, a due giorni dalla storica qualificazione in Champions dell’Atalanta:, poi il 29 maggio il fatidico annuncio: “Avanti insieme fino al 2022, con ingaggio ritoccato da 1,5 a 2,2 milioni”.Oggi però, con quel famoso 2022 ormai arrivato,Da una parte infatti c’è l’annuncio delcon la sua Dea appaiata all’Inter dopo il 4-0 al Venezia,Una sorta di contratto a vita, proprio come hanno sempre voluto i Percassi, supportato dai risultati straordinari raggiunti dalla squadra nella prima parte di stagione. Entusiasta la piazza bergamasca che, speranzosa di averlo a Bergamo ‘vita natural durante’, coniò per lui il soprannome di ‘Gasperson’. Non solo, anche le parole delsembravano andare in questa direzione fino a tre giorni fa: “ormai bergamasco a tutti gli effetti: crede tantissimo al progetto della società,”, ha spiegato venerdì sera ai microfoni di Bergamo TV.D’altra parte però,come ha precisato lo stesso tecnico nerazzurro al fischio finale del match contro lo Spezia.. “Ho firmato un contratto, è chiaro che le cose sono un po’ cambiate, molto dipende da cosa deciderà la società. Sono assolutamente disponibile a qualunque soluzione ho una riconoscenza enorme”. E’ piombato il ‘se’ nelle sue parole a stravolgere tutte le certezze:, ha poi aggiunto.La verità, come sempre in questi casi, sta nel mezzo:. Conteranno solo i risultati della sua squadra negli ultimi 180’, a cominciare dal match aNon solo, alla Dea non basterà vincere, sarà anche costretta a guardare il risultato delle altre: per l’Europa la missione è quasi impossibile,per la partecipazione alla fase a gironi sono già un buon punto di partenza per rinnovare la fiducia tra le parti. Garantirsi di giocare i giovedì sera di fine 2022 nonostante l’anno segnato da infortuni, Covid, torti arbitrali, partenze sul mercato e prestazioni sottotono, non è da poco. La prima domanda che, senza perder tempo, si porranno le parti (per la prima volta tre, i Pagliuca, i Percassi e il Gasp) il 23 maggio nella tavola rotonda tanto attesa a Zingonia sarà:Le risposta della cordata americana la sappiamo già: i soldi li hanno messi e li metteranno, ma solo per vedere stabilmente l’Atalanta in Europa. Gasperini è ambizioso, difficilmente accetterà di stare sulla panca senza match di prestigio all’orizzonte o senza un progetto europeo a lungo termine. Mentre i Percassi, che ricordano sempre il passato in Serie B dell’Atalanta, il suo essere una realtà provinciale e il ‘pensare a salvarsi’ nonostante i tre anni di fila in Champions, potrebbero pensarla diversamente. Anche se a inizio anno è arrivato, con la specifica nomina di ‘responsabile dello sviluppo internazionale dell'area sport dell'Atalanta’. Probabilmente scalzeràe così si apre la seconda e decisiva domanda che terrà banco a fine mese tra gli italo-americani: che giocatori salutare/acquistare il prossimo anno?si aspetta almeno un esterno di livello che sostituisca Gosens e un attaccante che concretizzi con più facilità (Brekalo? Belotti? Berardi?). Ma a quanto arriverà il tetto ingaggi a stelle e strisce? Solo le star, qui a Bergamo, passano il milione stagionale. E i Percassi potrebbero anche decidere per un anno al risparmio, rifondando la squadra sui giovani di rientro da un po’ tutta Italia:Trovare un punto di incontro su tutte le questioni, sarà tutt’altro che facile.Ma se il Gasp se ne andrà, quale sarà la sua meta? Difficile dirlo in questo momento,. Lui predilige rimanere in Italia, in una società dove potersi ambientare e fare un po’ da manager all’inglese. Sui profili candidati a prendere il suo posto a Bergamo invece, sembra esserci più scelta.Il dado è tratto, ma i conti si faranno solo a fine maggio, come è stato sempre a Bergamo da quel primo 2017.