L'allenatore dell'Atalanta, Gasperini ha dichiarato a Sky dopo il pareggio nel posticipo di campionato a Roma: "In campo ci vanno i calciatori e stasera hanno giocato una grande partita, il pareggio ci lascia un po' d'amaro in bocca perché avevamo assaporato il gusto della vittoria. Nel primo tempo siamo stati bravi in tutte le situazioni, poi nella ripresa abbiamo lasciato qualche spazio di troppo alla Roma che ha un grande potenziale. Nel finale c'erano gli spazi per fare ancora male ai nostri avversari, ma avevo finito i cambi per sistemare difesa e centrocampo, quindi non ho potuto mettere il Papu Gomez. Duvan Zapata ha fatto la sua miglior partita da quando è arrivato qui, in avanti hanno giocato benissimo pure Pasalic e Rigoni. Su quest'ultimo devo ancora verificare la possibilità di farlo giocare anche in un altro ruolo. In carriera ho avuto grandissimi calciatori, ma non ho mai allenato un grande club perché l'Inter in quel momento storico aveva davanti squadre come Atalanta e Genoa".