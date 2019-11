Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è il protagonista, in casa orobica, della conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Juventus.



Ilicic e Malinovskyi (squalificati) non saranno della partita, lo saranno Muriel e Zapata? L'allenatore risponde: "Verranno convocati se saranno in grado di giocare. Muriel non mi è sembrato in buone condizioni ma deve recuperare la migliore condizione, perchè non ha giocato molto - spiega Gasperini - Zapata ha lavorato bene ma deve essere più convinto, non deve avere molti pensieri. In casi come questi, è meglio un 'asino sano che un cavallo zoppo' (ride, ndr). Tra i nazionali, chi ha giocato di più e Kjaer. Chi è rimasto qui ha fatto un buon lavoro".



Alla Juventus, invece, mancherà Cristiano Ronaldo: "Magari lo prestassero a noi. Da loro, dove cadi... cadi bene. Per noi la Juventus è come il Manchester City, stessa difficoltà. La partita è molto difficile e vogliamo fare bella figura. Ma dobbiamo stare attenti, c'è un po' troppa fiducia... dobbiamo andare forte, contro una squadra forte. L'arrivo di Sarri ha dato un'altra interpretazione al loro gioco rispetto alla gestione Allegri".



Dopo la Juventus, sarà Champions contro la Dinamo Zagabria: "Per adesso non pensiamoci, quella gara sarà da dentro o fuori. Pensiamo a domani, speravamo di arrivare a questa sfida con qualche certezza in più ma ad oggi non c'è. Le partite sono tutte importanti, dopo la Champions avremo il derby col Brescia. Ad ogni modo, sappiamo che in casa anche il pubblico farà la sua parte".



La mentalità - e l'organico - della Dea è cresciuta anche grazie all'Europa? Il 'Gasp pensiero' è chiaro: "Siamo riusciti ad alzare il livello qualitativo della squadra, ma anche la Juventus si è rinforzata, ha messo diversi giocatori a metà campo, ha ripreso Higuain, è ancora più forte dell'anno scorso. Abbiamo fatto un passo avanti, quello si - prosegue Gasperini - ma non nei confronti della Juventus o di chi lotta per lo Scudetto, come Napoli e Inter. Il divario con il resto delle squadre aumenta anno dopo anno".